Daling huizenprijzen toont aan dat gekte uit woningmarkt verdwijnt

Prijzen voor koophuizen dalen al enige tijd en de vorige maand was daar geen uitzondering op, bleek maandag. Daarmee zijn de extreme stijgingen van de afgelopen jaren nog lang niet gecompenseerd, maar het toont volgens deskundigen wel aan dat de gekte langzaam uit de markt verdwijnt.

Met stijgingen van soms meer dan 20 procent was de huizenmarkt de voorbije jaren oververhit. Overbieden was heel normaal en voor starters was er amper nog ruimte.

Maar sinds afgelopen zomer dalen de huizenprijzen weer. Over de belangrijkste reden zijn de deskundigen het eens: de hypotheekrente. Deze steeg vorig jaar van iets meer dan 1 procent naar ruim 4 procent. Hierdoor kunnen kopers minder lenen en ook minder hoog bieden.

En dat is dus terug te zien in de prijzen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat die vorige maand met 4,4 procent daalden. "We zien dit vooral als een correctie van de extreme stijgingen van de afgelopen jaren. Het past ook in het beeld van de maanden daarvoor", stelt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Huizenkoper wacht vaker af

Ook makelaarsvereniging NVM, die eerder al een daling constateerde, denkt dat de markt teruggaat naar een nieuw evenwicht. "De afgelopen jaren hadden we te maken met een klein aanbod van koophuizen, een lage hypotheekrente en een sterke economie. Alle seinen stonden dus op groen. Dat zorgde voor extreme prijsstijgingen", meldt een woordvoerder.

Maar vorig jaar schoot de hypotheekrente omhoog. "En daar kwamen de oorlog in Oekraïne en de inflatie bij. Daardoor gingen mensen zich heroriënteren. Sommigen besloten af te wachten, omdat ze denken dat prijzen een kwartaal later nog lager zijn. Ook doorstromers werden voorzichtiger."

Het zorgde er volgens de NVM voor dat de grote gekte minder werd. "Maar echt normaal is het nog niet. Het aanbod van koopwoningen blijft krap en de grote stijgingen van de afgelopen jaren zijn nog lang niet gecompenseerd."

Volg de woningmarkt Krijg een melding bij nieuwe verhalen Blijf met meldingen op de hoogte

Daling nog niet voorbij

Veel woningkopers en -bezitters vragen zich waarschijnlijk af of de prijzen blijven zakken. Peter Boelhouwer is woningmarktspecialist bij de TU Delft en denkt dat de prijsdaling nog even doorzet. "Tegen het einde van het jaar verwacht ik dat de prijzen weer gaan stijgen. Maar dan mag in de tussentijd niet bijvoorbeeld de rente omhooggaan."

Ook Rabobank denkt dat dit jaar de prijzen omlaag blijven gaan en voorspelde onlangs een daling van ruim 4 procent over heel 2023. "Ook volgend jaar denken we dat er nog een kleine daling komt", zegt Rabo-econoom Carola de Groot.