175.000 werknemers erbij in de zorg, maar tekort is nog steeds niet weg

175.000 mensen begonnen in 2022 met een baan in zorg en welzijn. Dat is het grootste aantal sinds eind 2010. Toch kampt de sector nog altijd met enorme personeelstekorten.

De instroom van nieuwe werknemers in zorg en welzijn neemt al voor het zesde jaar op rij toe. Dat komt vooral doordat veel studenten na hun studie aan het werk gingen in de sector. 88.000 nieuwe werknemers kwamen vanuit hun opleiding, meldt statistiekbureau CBS.

Verder waren er 43.000 herintreders, mensen die hiervoor minstens een jaar buiten de zorg hebben gewerkt. Daarnaast waren er 44.000 zijinstromers. Wat ook hielp, is dat de uitstroom van werknemers al sinds 2016 lager ligt dan de instroom.