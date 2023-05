Schiphol ziet nog steeds een miljoen passagiers minder dan voor coronapandemie

Delen via E-mail

Schiphol telde ook in april een miljoen reizigers minder dan voor de coronapandemie. Er kwamen 5,1 miljoen passagiers voorbij. De luchthaven ziet het aantal passagiers wel toenemen in vergelijking met een jaar eerder.

Ook in de maand maart bleef het aantal passagiers steken op een miljoen minder dan in 2019. Schiphol werd al wel beter bezocht dan een jaar geleden. Het aantal passagiers steeg in april met 16 procent ten opzichte van 2022. Het aantal vluchten nam met 8 procent toe.