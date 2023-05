Vakanties zijn harder nodig door hoge werkdruk

Met de meivakantie en een lang weekend achter de rug voelen we ons weer fitter. Dat is hard nodig in deze tijd van hoge werkdruk, die wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt. Dat zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.

"Zoals Joop Zoetemelk ooit zei: 'De Tour de France win je in bed'", vertelt Penders. Het ziekteverzuim in Nederland kruipt volgens de laatste cijfers van arbodienstverleners HumanCapitalCare en ArboNed weer richting normaal. "Waarmee ik nog niet wil zeggen dat we weer gezond zijn", voegt hij er direct aan toe.

Wel zijn we gezonder dan de afgelopen jaren het geval was, waarbij corona voor een vertekend beeld zorgde. Maar toen de pandemie op zijn retour was, namen griep en psychisch verzuim het stokje over. Psychisch verzuim is bijvoorbeeld als je je ziek meldt vanwege stress.

"Nu lijkt het enorm hoge verzuim over de hele linie over de piek heen", zegt Penders. Volgens hem zijn we weer wat beter in evenwicht. "Verzuim heeft niet alleen met ziekte te maken. Als je 's ochtends op de rand van je bed zit met een snotneus, hangt het met meer samen dan alleen die snotneus of je je ziek meldt."

Het is volgens hem niet zo dat iedereen zich door de hoge werkdruk van (lang) weekend naar weekend sleept, of van vakantie naar vakantie. "Van hoge werkdruk op zich word je niet ziek. Maar met hoge werkdruk merk je wel dat je er na een periode van echte rust weer tegenaan kan."

Door de krapte op de arbeidsmarkt is de werkdruk verder opgelopen. "En merk je dat vakanties harder nodig zijn."