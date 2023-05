Controleurs tellen duizenden tekortkomingen in slachthuizen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de eerste helft van vorig jaar 5.700 tekortkomingen geconstateerd in grote Nederlandse slachthuizen. De toezichthouder vindt dat de bedrijven nu echt werk moeten maken van dierenwelzijn. Maar de vleessector herkent zich niet in het beeld.

Meer dan 1.400 van de 5.700 draaiden om dierenwelzijn. Zo zagen dierenartsen van NVWA dat dieren geen schietgat van een verdoving hadden. "Dieren moeten wel goed bedwelmd worden voordat ze worden gedood", zegt een woordvoerder.

De meeste problemen hadden te maken met een gebrek aan hygiëne. Zo werd in sommige gevallen de darminhoud van dieren aangetroffen op karkassen. Bij een deel van de onregelmatigheden kon een NVWA-dierenarts ter plekke ingrijpen of bijsturen.

De toezichthouder vindt dat slachthuizen niet genoeg verantwoordelijkheid nemen als het gaat om dierenwelzijn en voedselveiligheid. "Het gaat te vaak mis en het moet beter", zegt inspecteur-generaal Gerard Bakker. Volgens hem moet de sector nu echt aan de bak.

Maar de vleessector herkent zich niet in de "interne cijfers van de NVWA", zegt voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) Laurens Hoedemaker. Slachthuizen kunnen zich volgens hem niet goed verweren tegen de cijfers, omdat onduidelijk is wat er precies onder de tekortkomingen valt.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij economisch nieuws Blijf met meldingen op de hoogte

Steeds meer controles in slachthuizen

Als Hoedemaker inzoomt op de roodvleesslachthuizen, waar onder meer varkens, runderen en schapen geslacht worden, ziet hij juist een verbetering. Het aantal controles is tussen 2021 en 2022 met 28 procent toegenomen. Maar het aantal boetes is in diezelfde periode juist met 24 procent afgenomen. "Ik had gedacht dat we een compliment zouden krijgen", zegt Hoedemaker.

De NVWA deelde in de eerste helft van vorig jaar 122 boetes uit aan pluimveeslachterijen en 62 boetes aan roodvleesslachterijen. De boetebedragen kunnen uiteenlopen van 1.500 euro tot 20.000 euro. "Het aantal boetes ligt in lijn met vorige perioden", zegt de woordvoerder. Het gaat er volgens de NVWA om dat het nog te vaak misgaat in een sector die met levende dieren werkt.