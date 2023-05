Voormalig Shell-topvrouw gaat niet meer fulltime betaald werken

Marjan van Loon, die afgelopen maand afzwaaide als president-directeur van Shell Nederland, gaat niet meer fulltime betaald aan de slag.

Van Loon werkte sinds begin jaren negentig voor Shell, de laatste zeven jaar als topvrouw van het bedrijf in Nederland. Toen ze eerder dit jaar bekendmaakte op te stappen, liet ze weten eerst samen met haar man te gaan reizen in een Volkswagen-busje.

"Daarna zien we wel weer", zegt Van Loon in een afscheidsinterview in het Shell-bedrijfsblad Venster. "Wie weet komen er daarna nog wat functies, maar het zal niet meer om fulltime betaald werk gaan."

Van Loon kreeg bij haar aantreden twee prioriteiten mee: energietransitie en het 'dossier Groningen'. "Wij zaten er (als Shell, red.) heel rationeel in, niet zo menselijk." Ze concludeert ook dat de politiek "beperkte maatschappelijke speelruimte" heeft.

"Uiteindelijk denk ik dat in feite iedereen op dat moment vooral bezig was de eigen risico's zo klein mogelijk te houden", zegt de 57-jarige Van Loon over de eerste gesprekken die ze rond het dossier Groningen hield. "Er is veel misgegaan, Groningen is tekortgedaan."