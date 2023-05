Consumenten hebben minder vertrouwen in economie dan een maand geleden

Het consumentenvertrouwen is na zes maanden groei iets gedaald. Consumenten zijn vooral negatiever over de economie in de aankomende twaalf maanden. De koopbereidheid is in mei wel wat toegenomen.

Het vertrouwen komt in mei uit op -38, meldt statistiekbureau CBS. Dat is één punt lager dan een maand eerder. De indicator stond in september vorig jaar nog op -59, het laagste punt sinds de start van het onderzoek. Sinds november krabbelt het consumentenvertrouwen op, al blijft het ruimschoots onder het gemiddelde van -10.

Het oordeel over het economisch klimaat is negatiever in mei. Daaronder vallen de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden en de situatie in de aankomende twaalf maanden. Deze indicator voor vertrouwen is gezakt naar -53, tegenover -48 in april. Consumenten zijn met name huiverig voor het aankomende jaar.