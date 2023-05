Seksueel grensoverschrijdend gedrag kost Tesco-voorzitter de kop

Delen via E-mail

Voorzitter John Allan van de Britse supermarktketen Tesco stapt op na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij treedt volgende maand af tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Allan, een van de bekendste namen in het Britse bedrijfsleven, is sinds 2015 voorzitter van Tesco. Vier vrouwen deden onlangs een boekje open over de misdragingen van Allan.