Waarom boycot rechts Amerika merken zoals Disney?

Sommige grote Amerikaanse merken en bedrijven worden geboycot door Republikeinen. Volgens rechts-conservatief Amerika zijn bedrijven als Disney te 'woke', omdat ze zich veel met sociale kwesties bezighouden. Wat is er aan de hand?

De Verenigde Staten zijn erg verdeeld, en daardoor worden bedrijven door personeel, klanten en aandeelhouders onder druk gezet om een standpunt in te nemen. Dat pakte voor Bud Light niet goed uit. De verkoop van het Amerikaanse biermerk daalde flink nadat ze samenwerkten met transgender sociale media-ster Dylan Mulvaney. Bekende Republikeinen riepen op tot een boycot van het biermerk.

Zo'n boycot is iets van de laatste jaren, volgens merkfilosoof Paul Moers. "Het is lastig voor bedrijven om een positie te nemen omdat de samenleving zo verdeeld is. Toch zien we dat merken zich uitspreken, vooral sinds de opkomst van sociale media."

Ook in Nederland zien we dit de laatste tijd, maar niet zo extreem als in de VS. "In de VS leven Democraten en Republikeinen in twee totaal verschillende werelden", zegt Moers. "In Nederland is alles een stuk gematigder."

'Een politiek statement maken is bloedlink'

Ondertussen bemoeit ook de Amerikaanse politiek zich met de standpunten van bedrijven. Zo kreeg Walt Disney het vorig jaar aan de stok met gouverneur Ron DeSantis. DeSantis nam in 2022 de 'Don't say gay-wet' aan, die het docenten verbiedt om over seksuele geaardheid te praten. Disney sprak vervolgens steun uit voor de lhbtiq+-gemeenschap, wat bij de gouverneur in het verkeerde keelgat schoot.

Disney kondigde vrijdag aan toch niet voor honderden miljoenen te investeren in Florida, omdat gouverneur Ron DeSantis er alles aan doet om de macht van het bedrijf in te dammen. Dat was te verwachten, volgens de merkfilosoof. "Met een politiek statement komen is bloedlink", zegt Moers. "Als je dat wel doet, raak je in een land als Amerika zo de helft van je klanten kwijt."

Bedrijven worden steeds voorzichtiger