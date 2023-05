Volkswagen vertrekt uit Rusland na verkoop autofabriek

Het Duitse autobedrijf Volkswagen heeft zijn fabriek in Rusland verkocht aan een lokale investeerder. Volkswagen had eerder al de productie in het land en de export naar Rusland stopgezet vanwege de oorlog in Oekraïne.

Volkswagen, waartoe ook onder meer Porsche, SKODA en SEAT behoren, volgt honderden andere bedrijven die uit Rusland zijn vertrokken sinds de invasie in Oekraïne. Het gaat om de verkoop van een fabriek, opslagplaatsen en ondersteunende diensten voor de Russische markt.

Het bedrijf wilde geen financiële details melden over de verkoop. De Duitse zakenkrant Handelsblatt meldde dat Volkswagen ongeveer 125 miljoen euro heeft gekregen voor zijn Russische bezittingen. Dat zou ver onder de daadwerkelijke waarde zijn, schrijft de krant.

De bouw van de fabriek kostte Volkswagen 774 miljoen euro, schrijft The New York Times. De fabriek opende in 2007 in Kaluga, ten zuidwesten van Moskou. In 2021 maakte Volkswagen er zo'n 118.000 auto's.

Samenwerkingsverband met Russische autobouwer stilgelegd

Verder had Volkswagen een samenwerkingsverband met de Russische autobouwer GAZ voor een fabriek in de Russische stad Niznij Novgorod. Ook daar heeft het bedrijf de productie stilgelegd.

Investeringsbedrijf Art-Finance kocht de zaken over, met steun van de Russische autodealer Avilon. Volgens Volkswagen hebben de Russische autoriteiten de verkoop goedgekeurd.