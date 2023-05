Bang dat je vliegreis wordt geannuleerd? Kies voor een pakketreis

Honderden vluchten van Transavia zijn al geannuleerd en mogelijk volgen er meer. De Consumentenbond adviseert daarom om voor een pakketreis te kiezen. "Kies voor zoveel mogelijk bescherming."

Dat kun je doen door bij voorkeur een pakketreis te boeken, in plaats van los een vlucht en een accommodatie. Want als je los boekt, dan is het maar de vraag of je zo kort van tevoren bijvoorbeeld je hotel kunt annuleren of omboeken. En stel dat je vervangende vlucht een of twee dagen later gaat, dan houdt zo'n hotel daar mogelijk geen rekening mee.