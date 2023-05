Huizenprijzen zijn in april opnieuw gedaald

De prijzen van koopwoningen zijn in april voor de derde maand op rij gedaald. Gemiddeld betaalden kopers 4,4 procent minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

Vorige maand is gemiddeld 401.374 euro betaald voor een koopwoning. Dat was dus ruim 4 procent minder dan in april vorig jaar en ook 1,1 procent minder dan vorige maand.

Prijzen van koophuizen zijn voor de derde maand op rij lager dan een jaar eerder. Dit komt mede door de stijging van de hypotheekrente, waardoor huizenkopers minder kunnen lenen.

Volgens kenners speelt ook mee dat huizenprijzen in voorgaande jaren juist dusdanig hard zijn gestegen, dat er vroeg of laat wel een correctie móést komen. Koopwoningen waren in januari 2022 bijvoorbeeld ruim 20 procent duurder dan een jaar eerder.

Steeds minder woningen verkocht

Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal verkochte woningen flink is gedaald. In april zijn 12.816 huizen van eigenaar gewisseld. Dat is bijna 20 procent minder dan het jaar ervoor.

Al maanden daalt het aantal verkochte woningen. Zo waren er in de eerste vier maanden van dit jaar 11 procent minder transacties dan in de eerste vier maanden van vorig jaar.

Dit komt onder meer doordat huizenbezitters voorzichtiger zijn geworden om de huidige woning te koop te zetten. Dit doen ze vaak pas op het moment dat ze al een andere woning hebben gevonden.