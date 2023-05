Recordaantallen toeristen brengen geld in het laatje van Zuid-Europese landen

Delen via E-mail

Populaire Europese vakantielanden als Griekenland, Italië, Spanje en Portugal zien een enorme toestroom van toeristen dit jaar. Griekenland en Portugal breken zelfs records. Dat is gunstig voor de Zuid-Europese economieën, die sterk afhankelijk zijn van het toerisme.

Na de coronapandemie, stakingen in de reissector en extreme weersomstandigheden weten toeristen nog steeds de weg te vinden naar Zuid-Europa. Dat kunnen deze landen financieel goed gebruiken. Ze kampen met hardnekkig hoge inflatie en renteverhogingen van de Europese Centrale Bank.

Portugal telde volgens officiële data nog nooit zoveel toeristen als in het eerste kwartaal van 2023. De boekingen in Griekenland voor komende zomer wijzen ook op een nieuw record, zei de Griekse minister van Toerisme in april.