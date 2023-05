ECB haalt alles uit de kast om inflatie eurozone terug te brengen tot 2 procent

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat er alles aan doen om de inflatie in de eurozone terug te brengen tot 2 procent. Dat heeft ECB-president Christine Lagarde vrijdag gezegd.

"We gaan maatregelen nemen die nodig zijn om de inflatie terug te brengen tot 2 procent", zei Lagarde. Sinds juli vorig jaar heeft de ECB de belangrijkste rentetarieven zeven keer achter elkaar verhoogd met in totaal 3,75 procentpunt. De volgende vergadering van de centrale bank is op 15 juni in Frankfurt.

Volgens een onderzoek van persbureau Reuters verwachten economen in juni en juli verdere stijgingen van 0,25 procentpunt. De inflatie in de eurozone liep in april weer licht op, waardoor de ECB nog meer onder druk staat om maatregelen te nemen.