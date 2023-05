Gasprijs blijft maar dalen en duikt zelfs onder de 30 euro

Delen via E-mail

De gasprijs zakt verder en verder. Die daling kan gunstig uitpakken voor onze energierekening.

Vrijdagochtend zakte de prijs korte tijd naar 29,83 euro. Ook donderdagmiddag dook de prijs al even onder de 30 euro. Anderhalf jaar geleden was gas voor het laatst zo goedkoop.

Maar sindsdien is gas weer goedkoper geworden. Dat komt onder meer doordat Europa andere leveranciers heeft gevonden sinds het nog maar nauwelijks gas geleverd kreeg uit Rusland. Daarnaast hebben we een relatief zachte winter gehad. Daardoor is de prijs voor gas sinds de start van dit jaar ruim gehalveerd.