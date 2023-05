Binnenvaart moet schoner gaan werken bij het ontgassen van de laadruimte

Binnenvaartschepen mogen vanaf volgend jaar niet meer varend ontgassen in zes verschillende landen, waaronder Nederland. De giftige dampen die bij ontgassen vrijkomen zijn schadelijk voor mens en milieu. Het verbod komt er na aandringen van de binnenvaart, provincies en de Tweede Kamer.

Als een binnnenvaartschip "natte" lading heeft gelost, zoals vloeibaar gas, moet de laadruimte eerst worden schoongemaakt voordat er een andere lading in kan. Dit kan bij een ontgassingsinstallatie, maar in sommige gevallen is het ook toegestaan om dit varend te doen.

Ventilatoren van binnenvaartschepen blazen dan de vervuilde dampen uit de laadruimte en leidingen. Daarbij kunnen giftige dampen vrijkomen die slecht zijn voor mens en het milieu, bijvoorbeeld in het IJsselmeergebied.

Nederland werkt al vanaf 2017 met vijf andere landen langs de Rijn aan een verbod op het varend ontgassen. Volgens opeenvolgende ministers van Infrastructuur en Waterstaat was een verbod niet mogelijk, omdat een internationaal verdrag over ontgassen niet door alle deelnemers was ondertekend.

Nederlandse onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam concludeerden eerder dit jaar dat Nederland niet hoeft te wachten. Zij denken dat Nederland zelfs "verplicht" is om varend ontgassen te verbieden op basis van mensenrechtenverdragen, omdat de uitstoot de volksgezondheid en het milieu schaadt.

Ontgassen veroorzaakt hoofdpijn, koorts en rode ogen bij het scheepspersoneel. Schippers zijn bezorgd over de langetermijneffecten van de giftige uitstoot.

Binnenvaart is 'verheugd'

Frankrijk en Zwitserland zullen het verbod als laatste twee landen ondertekenen, waarna er per 1 juli 2024 op gehandhaafd gaat worden, schreef verantwoordelijk minister Mark Harbers deze week aan de Tweede Kamer.

Eerst worden mengsels met meer dan 10 procent ethanol verboden, zoals benzine en benzeen. In de jaren daarna worden minder voorkomende stoffen op de lijst gezet, zoals ruwe aardolie en aceton op de verboden lijst.