Disney trekt bouwplannen in na pesterijen door gouverneur Florida

Walt Disney gaat toch niet voor honderden miljoenen investeren in Florida. Het bedrijf wilde een campus bouwen voor tweeduizend werknemers, die naar de Amerikaanse staat zouden verhuizen. Maar een conflict met gouverneur Ron DeSantis gooit roet in het eten.

"Gezien de grote veranderingen sinds de aankondiging van dit project, zoals nieuw leiderschap en bedrijfsomstandigheden, hebben we besloten om te stoppen met de bouw van de campus", zegt hoofd van Disney Josh D'Amaro. De bouwplannen werden in 2021 gepresenteerd.

De pretparkexploitant zou voor bijna een miljard dollar investeren in de bedrijfscampus. Daar moesten werknemers, zoals ontwerpers van attracties, naartoe verhuizen. Een deel van het personeel zag dat helemaal niet zitten en beklaagde zich. Maar waar Disney vooral tegenaan liep, was de Republikeinse gouverneur van Florida.

DeSantis nam in maart 2022 de 'Don't say gay-wet' aan, die het docenten verbiedt om over seksuele geaardheid te praten. In eerste instantie sprak Disney zich niet uit over die omstreden wet. Toen het bedrijf vervolgens veel kritiek kreeg, liet topman Bob Chapek weten dat Disney achter de lhbtiq+-gemeenschap staat. Sindsdien doet DeSantis er volgens Disney alles aan om de macht van het bedrijf in te dammen.