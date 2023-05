Shell wil meer winst maken met zijn groene energietak en onderdelen afstoten

De delen van Shell die zich richten op hernieuwbare energie, moeten meer geld opleveren, volgens bestuurders van het olie- en gasconcern. De minder succesvolle onderdelen willen ze afstoten.

Shell-bestuurder Steve Hill zei tijdens een bijeenkomst met medewerkers dat het werk op het gebied van groene stroom in eerste instantie een ​​oefening was. Dat moet een lagere CO2-uitstoot opleveren, maar de bestuurder wil nu ook resultaten zien. "De delen waar we minder succesvol mee zijn, moeten we terugschalen of stoppen", aldus Hill.