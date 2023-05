De graandeal is weer verlengd: waarom is dat belangrijk?

Rusland en Oekraïne zijn het donderdag op het nippertje eens geworden over het verlengen van de graandeal tussen beide landen. Het gaat om een verlenging van twee maanden. Wat is de graandeal ook alweer? En waarom is-ie zo belangrijk?

Oekraïne is een belangrijke graanproducent. Toen in februari vorig jaar de oorlog uitbrak, kon het land geen producten meer exporteren. Dat dreef de voedselprijzen wereldwijd tot recordhoogtes. De graandeal zorgde ervoor dat Oekraïne graan kon exporteren via de Zwarte Zee. Zo konden de prijzen weer omlaag en werd een voedselcrisis voorkomen.

Hoewel het altijd gaat over één graandeal, zijn het eigenlijk twee losse deals. Zowel Rusland als Oekraïne heeft een deal gesloten met Turkije en de Verenigde Naties, omdat de Russen en de Oekraïners niet met elkaar in zee willen.

De graandeal is belangrijk, omdat de goedkoopste tarwe ter wereld uit Oekraïne komt. Was er geen deal geweest, dan had dat niet betekent dat we meteen zonder brood zouden zitten. In Nederland en de rest van Europa kunnen we ons graan ook uit andere landen halen. Het nadeel daarvan is dat de inkoopprijs hoger is dan van het graan uit Oekraïne.

Voor armere landen, zoals die in Afrika, zou dit een veel groter probleem zijn. Er zouden grote tekorten aan voedsel ontstaan.

De deal zou donderdag 18 mei aflopen, maar is nu dus met twee maanden verlengd. Het was nog even spannend of de landen eruit zouden komen. Vanwege een stevig eisenpakket van de Russen leek het er lang op dat de graandeal tussen Oekraïne en Rusland ten einde zou komen.

Als de onderhandelingen op niets waren uitgelopen, had dat waarschijnlijk minder effect op de voedselprijzen dan in de maanden kort na het uitbreken van de oorlog. Zo daalden de prijzen voor tarwe eerder deze maand tot het laagste punt in twee jaar. Dat komt doordat andere graanproducenten hun graanvoorraden goed hebben aangevuld.