De dag na Hemelvaart verplicht vrij? Dit zijn je rechten

Hemelvaartsdag valt traditiegetrouw op een donderdag. Vaak moeten werknemers de dag na Hemelvaart verplicht vrij nemen, omdat het bedrijf die dag de deuren gesloten houdt. Veel mensen zijn blij met zo'n lang weekend, maar wat als je juist wel naar kantoor wilt?

Veel werkgevers krijgen niks gedaan als andere bedrijven niet bereikbaar zijn. Op een dag dat veel mensen vrij zijn, sluiten zij daarom ook vaak de deuren.

Als daarover niets in jouw cao of arbeidsovereenkomst staat maar je kantoor wel dicht is, is die dag net als een feestdag, zegt Ilse Vermeulen, arbeidsjurist bij hr-dienstverlener Please. Dan heb je er dus recht op doorbetaald te worden.

Maar de kans dat je alsnog aan het werk kunt, is klein. "Als het hele bedrijf sluit, kun je meestal niet eens aan het werk."

Het kan ook zijn dat er in jouw arbeidsovereenkomst of cao afspraken staan over verplichte vrije dagen. "Als die afspraak is dat je een vrije dag opneemt als het kantoor sluit, dan heb je dus gewoon pech", zegt Vermeulen. "Dan ben je een vrije dag kwijt."

Steeds meer bedrijven flexibel met vrije dagen

Toch zijn steeds meer bedrijven flexibel in het verdelen van de vrije dagen. "Neem bijvoorbeeld de bouwvak. Vroeger sloten alle bouwbedrijven in die periode", zegt Vermeulen. Maar er zijn steeds meer bedrijven die toch openblijven, zodat werknemers zelf hun vrije dagen kunnen indelen.

Mocht je echt aan het werk willen op een dag dat jouw werkgever het bedrijf sluit, dan kun je naar de rechter stappen. Maar Vermeulen betwijfelt of dat een goed idee is. "Dan zet je de arbeidsverhouding wel erg op scherp." En de kans is klein dat het bedrijf toch de deuren opent voor één persoon.