Basisscholen verleiden leraren tot extra werkuren met bonus of vrije dagen

Om het personeelstekort in het onderwijs het hoofd te bieden, proberen scholen leraren te verleiden om meer uren te laten draaien. Idee is dat ze hier sneller toe bereid zijn als daar een bonus, in geld, extra vrije dagen of een plek bij de kinderopvang tegenover staat. 200 scholen doen mee aan dit overheidsexperiment.

Driekwart van de leraren in het basisonderwijs werkt in deeltijd. En zij willen vaak wel meer uren draaien, maar vinden dat het financieel onvoldoende loont. Of ze zien andere obstakels, zoals het combineren van werk en privé op een extra werkdag. Ongeveer 37 procent van de ondervraagde leraren wil wel meer werken, bleek uit een eerder onderzoek.

Sinds eind 2022 konden scholen zich aanmelden om mee te doen aan de pilot van het ministerie van Onderwijs om meerwerk te stimuleren met bonussen. Tweehonderd scholen van elf schoolbesturen hebben dat gedaan, blijkt uit een Kamerbrief van minister Dennis Wiersma van Onderwijs.

De deelnemende scholen zijn sinds begin 2023 van start gegaan met het bieden van tijdelijke extra's om leraren meer te laten werken. Het ministerie heeft nu een menukaart opgesteld voor scholen zodat ze kunnen kiezen uit extra's die ze willen gebruiken om leraren te verleiden tot meer uren werken. Wiersma hoopt dat meer scholen zullen volgen.

Extra euro's of meer vrije dagen laten leraren meer werken

Op de scholen worden vier soorten extra's gegeven. Een extra financiële beloning bijvoorbeeld. Uit eerder onderzoek van het ministerie bleek dat leraren bij een bonus van minimaal 150 euro netto per maand wel een dag extra wil werken. Bij een bonus van 400 euro netto per maand wil 40 procent van de leraren dat wel.

Een andere manier om leraren over de streep te krijgen is extra vrije dagen te geven. Leraren laten weten dat ze vrezen niet flexibel vrij te kunnen nemen als ze vijf dagen in plaats van vier dagen gaan werken. Daarom is nu bedacht om vijf extra snipperdagen te geven aan leraren die 40 weken lang een dag extra werken. Zo heeft een school voor een groot deel van het jaar toch een extra leerkracht, redeneert de minister.

Sommige leraren worstelen met het vinden van plek voor eigen kinderen op de kinderopvang voor een extra dag in de week, schrijft Wiersma. En andere vinden het lastig om in de ochtend vroeg te starten terwijl ze zelf ook nog kinderen naar school willen brengen. Daarom wordt in de pilot door een school ook kinderopvangplek binnen de eigen scholengemeenschap geregeld en kunnen bij andere scholen leraren soms later beginnen op de extra werkdag.

