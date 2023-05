UWV in beroep tegen uitspraak dat asielzoeker meer dan 24 weken mag werken

Het UWV gaat met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat een asielzoeker meer dan 24 weken mag werken.

Ook zijn werkgever, een slachthuis in Harderwijk, had de man liever langer in dienst. Maar zijn werkvergunning werd niet verlengd. Volgens het UWV kan een volledige baan asielzoekers onterecht de indruk geven dat ze in Nederland mogen blijven.