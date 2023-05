Graandeal Rusland en Oekraïne op het nippertje twee maanden verlengd

Delen via E-mail

Rusland en Oekraïne zijn akkoord over het verlengen van de graandeal tussen beide landen. Het gaat om een verlenging van twee maanden. Dat hebben de twee landen bevestigd nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan het eerder op woensdag al meldde.

Rusland en Oekraïne zijn wereldwijd belangrijke graanproducenten, maar de landen zijn met elkaar in oorlog. Ze sloten daarom vorig jaar een deal over de export van graan, waarbij schepen ongehinderd over de Zwarte Zee kunnen varen.