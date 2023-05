KLM-reizigers krijgen bij boeking ook keuze voor non-binair als aanspreekvorm

Klanten van KLM die liever niet als man of vrouw aangesproken willen worden, kunnen dat voortaan aangeven bij hun boeking. Ze kunnen aangeven dat ze zich identificeren als non-binair of ervoor kiezen de aanspreekvorm helemaal weg te laten. Dan noemt de luchtvaartmaatschappij de passagiers gewoon bij hun naam.

In de afgelopen periode besloot KLM ook al om aan boord 'beste passagiers' te zeggen in plaats van 'dames en heren'. Later zal de luchtvaartmaatschappij nog meer stappen in het incheckproces aanpassen.