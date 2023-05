Graaiflatie komt voor, maar is ook politieke term om bedrijven zwart te maken

We hebben al anderhalf jaar te maken met een torenhoge inflatie. Dat is onder meer terug te zien aan onze energierekening en boodschappen. Critici denken dat bedrijven misbruik maken van de situatie en de prijzen extra verhogen voor eigen gewin: de zogenoemde graaiflatie. Deskundigen twijfelen daarover.

De prijsstijgingen in Nederland hadden volgens economen van de Rabobank vorig jaar meer dan 2 procentpunt lager kunnen uitvallen. Daarvoor hadden bedrijven de stijging van hun verkoopprijzen moeten beperken tot het minimale, om zo hun winstmarge op peil te houden. Maar de deskundigen durven niet te zeggen of er ook echt sprake is van graaiflatie.

"Het feit dat bedrijven hun marges hebben vergroot in tijden van hoge inflatie kan wijzen op een gebrek aan concurrentie en het uitbuiten van marktmacht. Ook andere motieven kunnen een rol spelen in de relatief sterke prijsverhogingen", stellen de Rabobank-economen.

"Het duurt enige tijd voordat prijsverhogingen in de gehele productieketen zijn doorgerekend. Verder is het mogelijk dat ondernemers door het versterken van hun winsten alvast voorsorteren op een stijging van de loonkosten."

Werkgeversvereniging AWVN noemt de term graaiflatie flauw. "Dat suggereert dat de winsten van bedrijven tegen de plinten aanklotsen. Natuurlijk zijn er ondernemingen die winst maken, maar veel mkb'ers hebben het nog steeds lastig. De suggestie is onjuist en bovendien is er sprake van generalisatie", zegt een woordvoerder.

Jasper Lukkezen, macro-econoom aan de Universiteit Utrecht, benadrukt dat de prijzen in verschillende sectoren zijn gestegen. "Er zijn voorbeelden genoeg van producten die duurder zijn geworden. En in sommige gevallen hebben bedrijven de prijzen meer verhoogd dan noodzakelijk. Maar graaiflatie is een politieke term. Het is shaming van bedrijven. Dat kán terecht zijn, maar zeker niet iedere bovenmatige prijsverhoging is graaiflatie."