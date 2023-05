Rabobank verhoogt spaarrente voor de tweede keer in een maand tijd

Delen via E-mail

Rabobank verhoogt de rente op vrij opneembaar spaargeld op 1 juni van 0,75 procent naar 1 procent. Dat is de tweede verhoging in een maand tijd. Op 1 mei ging de spaarrente ook al omhoog.

De aanpassing volgt op een rentestijging bij de Europese Centrale Bank (ECB). Daar ging het belangrijkste rentetarief begin mei voor de zevende keer in een jaar tijd omhoog. De ECB probeert hiermee de inflatie in Europa te beteugelen. Hogere rentes bij de ECB werken door in de rentes op spaargeld en leningen bij banken.