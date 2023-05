Subsidies voor meer IT'ers, zorgstages en omscholing werken niet goed

Het geld dat het kabinet gebruikt om de arbeidsmarkt te stimuleren, heeft amper effect. De subsidies moeten zorgen voor meer IT'ers en stages in de zorg, maar dat doen ze volgens de Algemene Rekenkamer niet. Daarnaast ligt bij het omscholingsbudget STAP misbruik op de loer.

De Algemene Rekenkamer keek naar drie regelingen die de arbeidsmarkt moeten bevorderen. Het oordeel is dat de regelingen lang niet altijd doen wat ze moeten doen.

Zo konden bedrijven in de afgelopen twee jaar subsidie krijgen als ze een medewerker wilden laten omscholen tot IT'er. Van de 75 miljoen euro die hiervoor beschikbaar was, is 74 miljoen niet gebruikt. Dat komt doordat er nauwelijks aanmeldingen waren. De maatregel is dan ook beëindigd.

Ook is er kritiek op een regeling voor meer stageplekken bij zorginstellingen. Het aantal plekken is in de voorbije jaren weliswaar gestegen, maar dat zou niet door het extra subsidiegeld komen. Het probleem is een gebrek aan stagebegeleiders. De 180 miljoen euro die voor deze regeling is uitgetrokken, lost dat probleem niet op. De Rekenkamer vindt het daarom zorgelijk dat het kabinet de regeling laat bestaan.

STAP-budget gevoelig voor misbruik

Het STAP-budget is ook onder de loep genomen. Mensen kunnen maximaal 1.000 euro krijgen voor om- of bijscholing. De subsidie is zeer populair. Bij elke subsidieronde moesten velen worden teleurgesteld, omdat het budget al snel op was. Alleen al vorig jaar hebben ruim 216.000 aanvragers in totaal 184 miljoen euro ontvangen.

Het probleem is dat de maatregel gevoelig was voor misbruik. Zo zijn er twijfels of iedereen het geld wel echt gebruikt voor een opleiding. Daarnaast zijn er berichten dat opleiders in aanloop naar de regerling hun opleidingen duurder hebben gemaakt. Verder maken relatief weinig lageropgeleiden gebruik van de regeling en zou 60 procent van de aanvragers de opleiding ook volgen als ze geen subsidie hadden gekregen. De maatregel loopt volgend jaar af.

Verouderde IT zit in de weg

De IT bij de overheid is al langere tijd een zorgenkind. De Rekenkamer concludeert dat de IT-systemen verouderd zijn en dat zorgt voor problemen. Door vervanging en beter onderhoud gaat het beter dan in voorgaande jaren, maar nog altijd lopen ministeries en uitvoerende diensten tegen beperkingen aan. Zo moet uitkeringsinstantie UWV haar systemen eigenlijk aanpassen, maar kan dat niet door een gebrek aan onderhoudspersoneel.