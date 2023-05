Inflatie in Europese Unie zakt verder, maar Nederland beweegt niet mee

De inflatie in de gehele Europese Unie is in april voor de zesde maand op rij gezakt. Die maand bedroeg de inflatie 8,1 procent. Maar in Nederland steeg het percentage juist in april.

Een inflatie van 8,1 procent betekent dat producten en diensten 8,1 procent duurder zijn dan in april 2022. Toen was de inflatie ook al 8,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In de afgelopen twaalf maanden steeg de inflatie binnen de Europese Unie tot oktober, toen de inflatie uitkwam op 11,5 procent. Sindsdien is het percentage gezakt, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. In maart was de inflatie nog 8,3 procent. Het percentage zakt vanwege de dalende energieprijzen.

Volgens de Europese rekenmethode had Nederland in april een inflatie van 5,9 procent. In maart was dat nog 4,5 procent. Volgens statistiekbureau CBS komt dat doordat de energieprijzen minder hard daalden.

Ook in Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Spanje nam het inflatiecijfer toe. Binnen de eurolanden was de inflatie in april met 7 procent lager dan in de hele Europese Unie.