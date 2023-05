Elektrische auto's steeds populairder in Nederland, vraag in EU blijft achter

In Nederland zijn elektrische auto's inmiddels bijna net zo geliefd als benzineauto's. Maar in de hele Europese Unie zijn personenwagens met een benzinemotor nog altijd het populairst.

Van de in april in de EU geregistreerde auto's heeft ruim 38 procent een benzinemotor. Dat aandeel is even groot als een jaar eerder, meldt de Europese brancheorganisatie ACEA woensdag.

In de Europese Unie zijn vorige maand ruim 17 procent meer nieuwe auto's verkocht dan een jaar eerder. In Nederland gingen vorige maand ruim 35 procent meer wagens voor het eerst de weg op.

In de EU is Volkswagen het populairste merk. 11,4 procent van alle in april verkochte auto's is van het Duitse merk. Renault staat op de tweede plek. De Franse fabrikant heeft 6,3 procent van de markt in handen.