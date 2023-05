Werkloosheid neemt licht af en is het laagst onder 45-plussers

De werkloosheid in ons land is in april licht afgenomen naar 3,4 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn 343.000 mensen zonder baan. Onder 45-plussers is het aantal werklozen zelfs gedaald tot het laagste niveau in twintig jaar.

De arbeidsmarkt blijft erg krap en dat gaat voorlopig niet veranderen. Het UWV registreerde eind vorige maand 156.000 lopende WW-uitkeringen.

In maart waren er nog 357.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar werkloos. Dat komt neer op 3,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam over de afgelopen drie maanden af met gemiddeld 6.000 per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 9.000 per maand en bedroeg 9,7 miljoen, blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Daarmee heeft iets meer dan 73 procent van de mensen tussen de 15 en 75 jaar een baan. Dit percentage is sinds december ongeveer even hoog gebleven.

De werkloosheid is over het algemeen het hoogst bij jongeren van 15 tot 25 jaar. Onder hen nam de werkloosheid de afgelopen maanden toe, van 7,5 procent in december vorig jaar naar 7,9 procent in april. Dat is wel iets minder dan de 8 procent in maart.