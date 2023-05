Ggz-personeel krijgt flinke extra loonsverhoging vanwege inflatie

Er was al een cao-loonsverhoging van twee keer 2 procent voor personeel in geestelijke gezondheidszorgcentra, maar nu krijgen ze er nog eens een inflatiecompensatie bij. Volgens vakbond FNV komt er nog eens 10 procent extra loon bij.

Ruim 100.000 medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg krijgen in stapjes extra loonsverhogingen. Dit jaar komt er 5 procent loonsverhoging bij, boven op de eerder afgesproken 2 procent. En volgend jaar komt er twee loonsverhogingen van 2 procent en 5 procent.

Voor personeel in de laagste salarisklasse gaat het loon het hardst omhoog. Volgens vakbond FNV gaat het salaris voor personeel dat tot 2.000 euro verdient in twee jaar tijd met 22,5 procent omhoog. Voor salarissen van 6.000 tot 8.000 euro is de salarisverhoging met 12,95 procent wat kleiner.

In de geestelijke gezondheidszorg heerst een groot personeelstekort. Begin 2023 waren er 7.000 onvervulde vacatures, dubbel zoveel als in 2018. In tevredenheidsonderzoeken onder personeel laat maar 73 procent weten tevreden te zijn met zijn of haar werk.