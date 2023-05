Weer minder bouwvergunningen, kleinste aantal sinds 2016

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 12.800 vergunningen afgegeven voor nieuwbouw. Dat is 28 procent minder dan een jaar eerder en is het kleinste aantal sinds het tweede kwartaal van 2016.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

De 12.800 vergunningen betekenen een verdere daling van het aantal verwachte nieuwe woningen. Vorig jaar zijn over het hele jaar 63.400 bouwvergunningen afgegeven. Dat was ook al een daling ten opzichte van de twee jaren daarvoor.

Het aantal afgegeven vergunningen zegt iets over hoeveel nieuwe huizen er de komende tijd bij komen. Tussen het moment waarop de vergunning is afgegeven en het huis wordt opgeleverd, zit meestal zo'n twee jaar.

Waardoor het aantal vergunningen is gedaald, meldt het CBS niet. Maar het is al langer bekend dat de woningbouw onder druk staat. Dit komt onder meer door stikstofregels, die de bouw van nieuwe huizen alleen onder voorwaarden toestaan. Verder zijn huizenkopers terughoudender geworden, onder andere door de hogere hypotheekrente. Ook is er een tekort aan plekken om te bouwen.