Einde van tijdelijk huurcontract in zicht, wat verandert er precies?

Tijdelijke huurcontracten op de woningmarkt moeten weer een uitzondering worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde daarom dinsdag voor nieuwe regels, die ervoor moeten zorgen dat vaste contracten de norm zijn. Wat verandert er precies en welke uitzonderingen zijn er?

Sinds 2016 mogen verhuurders tijdelijke contracten aanbieden. De verwachting was dat er daardoor meer huurhuizen zouden komen, maar dat bleek tegen te vallen. Wel gingen steeds meer verhuurders met tijdelijke contracten werken, bleek uit een evaluatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een op de drie nieuwe huurcontracten was een tijdelijke, met looptijden van maximaal twee jaar.

Dat soort overeenkomsten zijn populair bij verhuurders, omdat een woning bij verkoop meer opbrengt als er geen huurder in zit. Ook kunnen huren verder worden verhoogd bij een nieuw huurcontract dan bij een bestaand contract.

Oppositiepartij PvdA en coalitiepartij ChristenUnie stellen dat huurders door tijdelijke contracten lang in onzekerheid zitten. Ze kwamen daarom vorig jaar met een voorstel om alleen in uitzonderlijke gevallen tijdelijke contracten toe te staan. Een meerderheid van de Kamerleden stemde daar dinsdag dus mee in.