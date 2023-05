Omstreden zakenman Sanderink moet ex miljoenen aan dwangsommen betalen

De omstreden multimiljonair Gerard Sanderink, die is geschorst als topman van Strukton en Centric, moet miljoenen aan dwangsommen betalen aan zijn ex-vriendin. Sanderink beschuldigt haar al jaren van fraude en diefstal, zonder bewijs daarvoor te leveren. Daarom moet hij haar nu in totaal 4,6 miljoen euro betalen.

Het gerechtshof Den Haag besloot dinsdag dat Sanderink nog eens 2,6 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen aan zijn ex Brigitte van Egten. Dat bedrag komt boven op de al eerder toegewezen 1,9 miljoen euro. Zowel Van Egten als Sanderink ging in beroep, met deze hogere dwangsom tot gevolg.

Sanderink ligt al enkele jaren overhoop met Van Egten, die eerder functies bij zijn bedrijven had. Nadat hij een relatie met de zelfverklaarde cyberdeskundige Rian van Rijbroek had gekregen, begon hij Van Egten op allerlei manieren zwart te maken. Hij stuurde onder anderen ministers en Kamerleden berichten met aantijgingen tegen zijn ex.

In dezelfde periode wankelde ook zijn positie bij bouwbedrijf Strukton en IT-bedrijf Centric. Dat kwam doordat Sanderink met personeel, andere bestuurders en commissarissen in conflict was gekomen. In het afgelopen jaar is hij bij beide bedrijven geschorst als bestuursvoorzitter.