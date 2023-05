Overheid draait op voor ontmanteling van kerncentrale in Dodewaard

Delen via E-mail

De overheid wil alle aandelen van de eigenaren van de kerncentrale in Dodewaard overnemen. Dat heeft het kabinet laten weten aan de Tweede Kamer. De centrale ligt al sinds 1997 stil.

De overheid onderhandelt al jaren over de ontmanteling van de Gelderse kerncentrale, die in 2045 moet beginnen. Volgens de Staat kan de eigenaar de kosten daarvan niet dragen. Het is de bedoeling dat het ministerie van Financiën de aandelen voor 1 euro koopt.