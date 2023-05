Geen paniek nodig over krimpende economie: 'We schakelen een tandje terug'

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar sterk gekrompen. De dip van maar liefst 0,7 procent is redelijk uitzonderlijk. De laatste keer dat onze economie in zo'n neergang terechtkwam, was tijdens de financiële crisis in 2012. Maar is dat reden voor paniek?

"Zo'n krimp zien we alleen terug in tijden van een serieuze recessie", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van statistiekbureau CBS. "Maar de afgelopen drie kwartalen was er al sprake van een afkoeling van de economie."

Daarmee doen we het slechter dan onze buurlanden, waar de economie groeit of op hetzelfde niveau blijft. In de laatste drie maanden van vorig jaar was er nog sprake van een groei van 0,4 procent. De economie krimpt doordat we afgelopen kwartaal minder producten hebben verkocht aan het buitenland.

Volgens econoom Nic Vrieselaar van RaboResearch is het niet zo dat Nederland in brand staat nu we slechter presteren dan de landen om ons heen. "Onze economie is natuurlijk extreem oververhit. We konden ook niet veel verder meer groeien. Nederland liep qua herstel voorop in Europa, we waren koploper. Dan is het logisch als er op een gegeven moment sprake is van afkoeling. We gingen met 140 kilometer per uur over de snelweg en schakelen nu een tandje terug naar 130."

Onze economie was in het eerste kwartaal ruim 1,3 miljard euro kleiner dan in het laatste kwartaal van 2022. Het grootste deel van die krimp komt door de internationale handel. Die viel bijna 1,1 miljard euro lager uit dan eind vorig jaar.

Ondanks de krimp van afgelopen kwartaal was de Nederlandse economie 4,9 procent groter dan vlak vóór de coronacrisis, het laatste kwartaal van 2019. Dat is nog steeds aanzienlijk beter dan de buurlanden.

Consumenten blijven geld uitgeven

Daar komt bij dat de krimp vooral is veroorzaakt door een tegenvallende export. Het CBS meldt dat de productie in de chemische en metaalindustrie is afgenomen vanwege de hoge energieprijzen. "Maar als we kijken naar de binnenlandse vraag, dan zwakt die iets af. Zo zijn de consumentenbestedingen redelijk stabiel gebleven", zegt econoom Aggie van Huisseling van ABN AMRO.

Als de Nederlandse economie ook in het tweede kwartaal krimpt, is er technisch gezien sprake van een recessie. Van Huisseling: "De afzwakkende groei zagen we aankomen, maar de Nederlandse economie blijft weerbaar zoals we de afgelopen kwartalen zagen. Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over wel of geen recessie."