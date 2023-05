Nederlandse economie krimpt in eerste kwartaal met 0,7 procent

De Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,7 procent gekrompen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Daarmee doen we het slechter dan onze buurlanden, waar de economie groeit of op hetzelfde niveau blijft. In de laatste drie maanden van vorig jaar was er nog sprake van een groei van 0,4 procent.

De krimp is vooral toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo, meldt statistiekbureau CBS dinsdag. De uitvoer van goederen en diensten daalde met 1,8 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022.

De invoer van goederen en diensten daalde ook, maar met 1,3 procent minder hard dan de uitvoer. Per saldo droeg het handelssaldo hierdoor negatief bij aan de economische ontwikkeling in het eerste kwartaal. Verder was de onttrekking van gas aan de voorraden groter. Dat droeg ook bij aan de krimp.

Vorige maand kwam het Europese statistiekbureau Eurostat al met cijfers voor de economie van de eurozone. Die ging vergeleken met het slotkwartaal van vorig jaar 0,1 procent vooruit. In vergelijking met de eerste drie maanden van 2022 groeide de economie met 1,3 procent. Maar de Duitse economie stagneerde juist en dat is onze belangrijkste handelspartner.

De investeringen in vaste activa zijn met 1,1 procent gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Dat is vooral te danken aan de investeringen in de bouw, personenauto's, vliegtuigen en machines.

De consumptie door de overheid groeide met 0,5 procent, terwijl de consumptie door huishoudens gelijk bleef. Zij namen minder diensten af, maar kochten meer goederen.

Daling toegevoegde waarde

In meer dan de helft van de bedrijfstakken daalde de toegevoegde waarde, het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten, ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022.

Het sterkst was de daling bij de delfstoffenwinning, waar minder gas werd gewonnen. De bedrijfstak handel, horeca, vervoer en opslag leverde de meest negatieve bijdrage aan de economische ontwikkeling. De toegevoegde waarde van de bouwnijverheid nam met 2,4 procent het sterkst toe. De bouw droeg ook het meest positief bij aan de economische ontwikkeling.

De economie groeide in het eerste kwartaal met 1,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder. De groei in het eerste kwartaal is toe te schrijven aan de investeringen, de consumptie door huishoudens en de overheidsconsumptie. Het handelssaldo droeg negatief bij.