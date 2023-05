Merendeel slaapapneuapparaten volgens Philips wel degelijk veilig

Het overgrote deel van de slaapapneuapparaten die Philips wereldwijd heeft teruggeroepen, is wel degelijk veilig. Dat concludeert het concern op basis van uitgebreid onderzoek.

Sinds 2021 heeft Philips 5,5 miljoen slaapapneuapparaten vervangen, waarvan 3 miljoen in de VS. Deeltjes van het geluiddempende schuim kunnen verbrokkelen en patiënten kunnen die deeltjes vervolgens binnenkrijgen.

Het concern moest daar al ongeveer 1 miljard euro voor vrijmaken. Philips heeft in april ook 575 miljoen euro opzijgelegd voor een mogelijke schadeclaim in de VS in verband met de terugroepactie. Daar zijn patiënten bezig met een massaclaim.