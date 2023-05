Misstanden bij maaltijd- en flitsbezorging: personeel vaak te jong en onderbetaald

Veel bedrijven in de maaltijd- en flitsbezorging hebben hun zaken niet op orde. Die betalen hun personeel te weinig of laten te jonge bezorgers werken. Ook is de werksituatie soms onveilig.

De Nederlandse Arbeidsinspectie constateerde na tientallen overtredingen dat er "veel oneerlijk en onveilig" wordt gewerkt in de maaltijd- en flitsbezorging. Zo kwam de inspectie tijdens een controle veel bezorgers onder de zestien tegen. Een van hen was pas dertien. Dat is sinds 2020 verboden, om de ongevallen met minderjarige bezorgers te voorkomen.

En bezorgers die wel oud genoeg zijn, werkten in sommige gevallen te lang door na school. Ook daar zijn regels voor, die de bedrijven niet altijd in acht nemen. Een aantal bezorgers had überhaupt geen vergunning om in Nederland te werken.

Daarnaast wordt niet iedereen eerlijk betaald. "Onze inspecteurs komen bezorgers tegen die 20 euro krijgen voor een avond werken", zegt inspecteur-generaal Rits de Boer. "Dat is natuurlijk absoluut niet wat het minimumloon in Nederland is. Dat is ook niet het type land dat wij willen zijn."

Ook was de werksituatie in sommige gevallen niet op orde. Zo lagen er bijvoorbeeld zware producten op een hoge plank. Ook lagen er producten in te smalle paden, waardoor bezorgers ze niet veilig konden pakken. Daarnaast waren de nooduitgangen geregeld geblokkeerd.