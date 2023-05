Duitsland wil kleinere lng-terminals voor de kust nu energiecrisis voorbij is

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De twee te bouwen lng-terminals voor de kust van het Duitse Rügen worden bijna de helft kleiner. De capaciteit van 18 miljard kubieke meter is niet meer noodzakelijk nu de energietekorten zijn afgewend. Ook was er protest tegen de drijvende terminals.

Duitsland wilde vorig jaar de bouw van de infrastructuur voor lng versnellen, na de Russische invasie in Oekraïne. Plotseling nam de aanvoer van Russisch gas af en bleek hoe afhankelijk de Duitse economie is van Rusland.

In minder dan een jaar tijd zijn drie drijvende terminals gebouwd en in gebruik genomen in de havens van Wilhelmshaven, Brunsbuettel en Lubmin. Zo heeft Duitsland afgelopen winter een energietekort voorkomen.