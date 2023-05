Microsoft mag Activision overnemen van Brussel, maar deal blijft onzeker

Xbox-maker Microsoft mag van de Europese Commissie gamesbedrijf Activision Blizzard overnemen. Toch blijft het nog maar de vraag of de overname kan doorgaan; het is onzeker of de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ook akkoord gaan met de grootste overname ooit in de gamesindustrie.

Als voorwaarde voor de goedkeuring heeft Microsoft enkele toezeggingen moeten doen. De Europese Commissie was bezorgd over de overgebleven concurrentie op het gebied van cloudgames na de overname.

Brussel gaat nu wel akkoord omdat Microsoft heeft toegezegd de games van Activision Blizzard, zoals Call of Duty en World of Warcraft, ook via alternatieve platformen beschikbaar te stellen. Daarmee zijn de bezwaren volgens Brussel uit de weg.

Microsoft is een van de grootste techbedrijven ter wereld en een van de drie grootste fabrikanten van spelcomputers. Activision Blizzard is een van de grootste gamestudios. De softwaregigant heeft 69 miljard dollar (63,5 miljard euro) over voor de game-ontwikkelaar.

Los van het oordeel uit Brussel wankelt de overname al. De Britse toezichthouder CMA heeft de overname van Activision door Microsoft eind april afgekeurd. De waakhond denkt dat Microsoft na de overname te veel macht krijgt op de markt voor online games.

Nog niet alle hoop is verloren, want Microsoft is tegen die beslissing in beroep gegaan. Maar als de overname ook in hoger beroep wordt afgekeurd, kan de overname sowieso niet doorgaan. Microsoft heeft goedkeuring nodig van de toezichthouders van alle landen waar het bedrijf actief is.

Amerikanen hebben dezelfde bezwaren als Europa

Ook de Amerikaanse toezichthouder FTC is kritisch. De waakhond startte in februari een onderzoek naar het gameaanbod van Activision Blizzard in combinatie met de Xbox-spelcomputers van Microsoft.