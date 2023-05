Windparken op Noordzee 'voor het eerst' stilgezet om trekvogels te beschermen

Delen via E-mail

Windmolens op zee bij Borssele en Egmond aan Zee hebben zaterdag vier uur lang stilgestaan omdat massale vogeltrek boven de Noordzee was voorspeld. Zo hadden de vogels een veiligere doortocht, zegt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Deze stap zou wereldwijd voor het eerst zijn gezet.

De verwachting is dat windparken op de Noordzee vanaf het najaar van 2023 vaker stilgezet worden om trekvogels een goede doorgang te verlenen. Die trekken in het voor- en najaar met miljoenen tegelijk over de Noordzee.