Duitse gasleveranciers onderzocht om mogelijk misbruik prijsplafond

Het Bundeskartellamt gaat onderzoeken of een aantal Duitse energieleveranciers misbruik heeft gemaakt van het prijsplafond bij de oosterburen. Mogelijk dat de leveranciers meer subsidie hebben gevraagd dan waar ze recht op hadden. De toezichthouder sluit niet uit dat er meer onderzoeken volgen.

Bij het bepalen van dat verschil gaat de Staat ervan uit dat de leveranciers reële marktprijzen hanteren. Maar daarover is nu twijfel ontstaan. Het vermoeden bestaat dat leveranciers een hoog subsidiebedrag hebben aangevraagd, dat volgens de toezichthouder niet te rechtvaardigen is. "Het is onze taak om de Staat te beschermen tegen uitbuiting."

Volgens het Bundeskartellamt loopt het aantal onderzochte bedrijven in de dubbele cijfers. Om welke leveranciers het gaat en of deze ook in Nederland actief zijn, is niet duidelijk.