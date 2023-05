Zonnige prognose voor Europese economie, angst voor recessie zakt weg

De Europese economie zal volgens de Europese Commissie meer groeien dan verwacht. Het dagelijks EU-bestuur rekent op een groei van 1,1 procent in plaats van 0,9 procent. Daarmee zakt de angst voor een recessie verder weg.

De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis hebben de economie de afgelopen tijd onder druk gezet. Ook probeerden veel landen hun economieën af te remmen, om zo de inflatie onder controle te krijgen. De verwachting was dat we daardoor deze winter in een recessie zouden belanden.

Maar er was juist een lichte groei te zien in het eerste kwartaal van 2023, door lagere energieprijzen, een aanzienlijke daling van het gasgebruik en een sterkere arbeidsmarkt. Daarmee heeft de EU de uitdagingen doorstaan, schrijft de Europese Commissie in haar jaarlijkse lenteprognose. Ook is de angst voor een recessie volgens de commissie weg.

Voor Nederland ziet 2023 er ondanks de hoge inflatie ook niet ongunstig uit. Het EU-bestuur rekent op een groei van 1,8 procent dit jaar. In februari hield de commissie het voor Nederland nog op 0,9 procent groei.

In 2022 groeide de economie met 4,5 procent. De koopkracht nam vorig jaar toe dankzij steunmaatregelen van de regering en de loonsverhogingen in veel sectoren. Dit jaar zullen burgers hun bestedingspatroon verder moeten aanpassen aan de hogere prijzen, denkt de commissie. Ook verwacht ze dat de export zal afzwakken.

Te vroeg om te juichen

Volgens Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) kunnen we nog niet rustig achteroverleunen. Hij waarschuwt voor geopolitieke onzekerheid, zoals het verloop van de oorlog in Oekraïne. Ook kan onrust over falende banken de inflatie zo weer aanwakkeren.