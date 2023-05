Tekort aan personeel blijft enorm groot

Delen via E-mail

Veel bedrijven staan te springen om nieuw personeel. Het aantal openstaande vacatures blijft enorm en dat betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds erg groot is. Vooral in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg zijn veel mensen nodig.

Eind maart stonden er 437.000 vacatures open, net zoveel als aan het einde van het vierde kwartaal van vorig jaar. De meeste vacatures staan open in de handel (85.000), de zakelijke dienstverlening (71.000) en de zorg (67.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

"De krapte op de arbeidsmarkt is onverminderd groot", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van statistiekbureau CBS. "Over de hele linie zijn er veel mensen nodig. De arbeidsmarkt koelt niet af, van een omslag is geen sprake."