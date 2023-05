Vattenfall verlaagt tarieven voor stroom en gas tot onder het prijsplafond

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Klanten van Vattenfall met een variabel contract krijgen vanaf 1 juli tarieven die onder het prijsplafond liggen. Eerder verlaagden andere leveranciers, waaronder Eneco en Essent, hun tarieven ook al tot onder die grens.

Leveranciers verlagen hun energietarieven de laatste tijd steeds verder. Dat komt doordat ze hun energie steeds goedkoper kunnen inkopen door scherp gedaalde handelsprijzen voor gas. Zo betalen handelaren maandagochtend ongeveer 32,50 euro voor een megawattuur. Dat is minder dan 10 procent van de piekprijs van augustus.

Volg nieuws over gasprijzen Krijg een melding bij nieuwe verhalen Blijf met meldingen op de hoogte

Vattenfall kreeg enkele maanden geleden een tegenvaller te verwerken. Een klant had de energieleverancier voor de rechter gesleept, omdat het bedrijf meer verhogingen zou hebben doorgevoerd dan was toegestaan volgens de bepalingen in het contract. De rechtbank gaf de de klant gelijk.