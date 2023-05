Vice Media vraagt faillissementsbescherming aan

Vice Media heeft faillissementsbescherming aangevraagd. Het gaat om uitstel van betaling. Op deze manier probeert het Canadees-Amerikaanse mediabedrijf de verkoop aan een groep schuldeisers te vergemakkelijken.

Het nieuws komt niet als een verrassing. Drie weken geleden was er al een ontslagronde bij Vice. Vijf schuldeisers hebben zo'n 225 miljoen dollar (207 miljoen euro) over voor het bedrijf.

Vice Media, het bedrijf achter een tijdschrift, website, televisie- en filmproductiebedrijf en platenlabel, is ook in Nederland actief. Het concern werd in 2017 nog gewaardeerd op 5,7 miljard dollar. Grote mediaconcerns als Walt Disney en Fox investeerden in Vice Media.