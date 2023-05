Turkse beurs zakt 6 procent na uitblijven van winnaar presidentsverkiezingen

De aandelenbeurs in Istanboel is maandagochtend meer dan 6 procent gezakt. Dat komt door de onduidelijkheid over de toekomst van het land, nu er nog geen duidelijke winnaar is bij de Turkse presidentsverkiezingen.

Het ziet ernaar uit dat er een tweede verkiezingsronde nodig is in Turkije. Volgens de laatste cijfers, waarbij nog niet alle stemmen waren geteld, heeft de zittende president Recep Tayyip Erdogan 49,35 procent van de stemmen gehaald. Zijn rivaal Kemal Kiliçdaroglu haalde vooralsnog 45 procent van de stemmen.

Dat betekent dat geen van de kandidaten genoeg stemmen heeft voor een absolute meerderheid. Handelaren noemen de situatie een van de "slechtste resultaten voor de markten".