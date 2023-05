Vast energiecontract opzeggen wordt duurder

Delen via E-mail

Vanaf 1 juni gelden nieuwe regels voor het opzeggen van een vast energiecontract. Dit betekent dat consumenten die een nieuw vast contract tekenen goed moeten opletten. Het wordt namelijk flink duurder om dat voortijdig op te zeggen.

Op dit moment kost het opzeggen van een vast energiecontract je nog 100 euro. Dat is 50 euro voor het gascontract en 50 euro voor het stroomcontract.

In het nieuwe systeem is de opzegvergoeding maximaal gelijk aan het verlies dat de energieleverancier lijdt door de voortijdige opzegging. Je betaalt het verschil tussen de tarieven die in het contract staan en de energieprijzen op het moment dat je van je contract af wil.