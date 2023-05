Argentijnen bestrijden gierende inflatie met rente van ruim 90 procent

De Argentijnse regering wil met een pakket maatregelen de inflatie van maar liefst 109 procent bestrijden. Zo gaat de rente verder omhoog, moet de eigen valuta worden ondersteund en wil het Zuid-Amerikaanse land nieuwe deals maken met schuldeisers.

Argentinië kent een ongekende geldontwaarding van 109 procent in april. Dat wil zeggen dat prijzen in een jaar tijd ruim verdubbelden. Het is de sterkste inflatie in Argentinië in dertig jaar. Ter vergelijking: in ons land, waar de inflatie ook best stevig is, waren prijzen vorige maand gemiddeld 5,2 procent hoger dan een jaar geleden.